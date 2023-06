Nach der Geburt: Al Pacino und seine Noor genießen Datenight

Al Pacino (83) und seine Noor genießen Zeit zu zweit! Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass der Schauspieler und seine Liebste ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. In der vergangenen Woche war es dann endlich so weit: Der "Scarface"-Darsteller und Noor dürfen ihren Sohn auf der Welt begrüßen. Der Kleine hört auf den Namen Roman Pacino. Rund eine Woche nach den Baby-News genossen Al und Noor nun erstmals eine gemeinsame Datenight.

Das zeigen die Bilder, die People vorliegen: Gemeinsam besuchten der 83-Jährige und seine knapp 54 Jahre jüngere Freundin am Dienstagabend einen Promi-Hotspot: das Sunset Tower Hotel in West Hollywood. Für den romantischen Ausflug wählte das Paar Outfits in Schwarz: Während sich Noor für einen schwarzen Mantel und dunkle Stiefel entschied, wählte ihr Liebster ein schwarzes Jackett.

Dass Al mit 83 Jahren noch einmal Papa geworden ist, beunruhigt ihn. "Er macht sich ernsthaft Sorgen, wie er mit den körperlichen Anforderungen zurechtkommen wird. Dieser Mann ist in schlechter körperlicher Verfassung", offenbarte eine Quelle gegenüber RadarOnline und fügte außerdem hinzu: "Eigentlich sollte er seinen letzten Lebensabschnitt genießen, aber die Dinge haben eine sehr chaotische Wendung genommen. Er ist ausgeflippt."

Getty Images Al Pacino, Schauspieler

Instagram / nooralfallah Noor Alfallah, 2021

Getty Images Al Pacino im Februar 2020 in Los Angeles

