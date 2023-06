Nico Legat klärt auf: Management hat Trennung nicht geplant

Nico Legat rudert wieder zurück. Der 25-Jährige hatte in diesem Jahr eigentlich seine Treue gegenüber seiner Freundin Sarah Liebich unter Beweis stellen wollen. Mit seinem Verhalten bei Temptation Island hatte er sich aber wohl keinen Gefallen getan – viele Fans unterstellten dem Sohn von Thorsten Legat (54), alles geplant zu haben. Im Wiedersehen gab er das auch zu – doch Nico stellt klar: Sein Management hatte damit nichts zu tun!

"Der Schwachsinn, es sei mit meinem Management so abgesprochen gewesen, ist Blödsinn", schreibt Nico in seiner Instagram-Story. Zu dieser Zeit habe er gar kein Management gehabt. "Mein Jetziges ist erst zwei Monate nach den Dreharbeiten zustande gekommen", stellt er klar.

Seine Ex-Freundin erzählte allerdings beim großen "Temptation Island"-Wiedersehen etwas ganz anderes. "Als er seine Sachen geholt hat an dem Abend, da sagte er zu mir, dass das alles von vornherein mit seinem Manager geplant war", berichtete Sarah. Bezüglich seines Verhaltens in der Villa gab Nico außerdem selbst preis: "Vielleicht hat es ja auch ein bisschen was mit Show zu tun."

Instagram / nico.legat Nico Legat, Realitystar

RTL / Frank J. Fastner Nico Legat und Sarah Liebich, "Temptation Island"-Kandidaten

Instagram / sarahxliebich Sarah Liebich, "Temptation Island"-Teilnehmerin

