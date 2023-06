Boris Becker teilt Pic mit Ex Barbara und Freundin Lilian

Zwischen Boris Becker (55) und seiner Ex-Frau Barbara (56) scheint kein böses Blut zu fließen! 1993 hatten sich der Tennisspieler und die Schauspielerin das Jawort gegeben. Die Geburt ihrer Söhne Noah (29) und Elias (23) sollte das Liebesglück der beiden krönen. Acht Jahre später folgte allerdings die Scheidung. Dass die einstigen Eheleute dennoch noch ein gutes Verhältnis zueinander pflegen, machten sie nun deutlich: Zusammen mit ihrem jüngsten Sohn und Boris' neuer Partnerin Lilian genossen Boris und Barbara die gemeinsame Zeit!

Auf seinem Instagram-Account teilte der 55-Jährige einige Aufnahmen von seinen Liebsten: Auf einem Foto strahlen Boris, Barbara, Elias und Lilian bei einem gemeinsamen Essen in die Kamera. "Was für ein schöner Tag in Mailand", schrieb Boris zu der Familienaufnahme und vertaggte Barbara, Elias und Lilian. Die Fans sind von der Patchwork-Familie begeistert: "Toll, wie die Familie immer zusammen hält – Respekt auch an Barbara", heißt es unter anderem in den Kommentaren.

Auch wenn sich seine Eltern scheiden ließen, als Elias noch ein Kind war, blickt der 23-Jährige verständnisvoll auf die Trennung zurück. "Man versteht, dass Menschen ihre eigenen Emotionen und Bedürfnisse haben und dass die Menschen diese manchmal nicht mehr erfüllen. Es war also wohl das Beste", offenbarte Elias in einem Interview mit Tatler. Vorwürfe scheint er in dieser Hinsicht niemandem zu machen und versicherte, "eine großartige Kindheit" gehabt zu haben.

Getty Images Barbara Becker und Boris Becker im Dezember 1993

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seinem Sohn Elias und seiner Ex-Frau Barbara

Getty Images Boris, Elias und Barbara Becker bei der She's-Mercedes-Show in Berlin im Februar 2020

