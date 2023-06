"Der tollste Vater": Jennifer Lawrence schwärmt von Cooke!

Da hat sie wohl echtes Glück gehabt! Die Schauspielerin Jennifer Lawrence (32) kann in jungen Jahren schon auf eine beeindruckende Hollywood-Karriere zurückblicken. Privat hat die Leinwandschönheit im Kunstdirektor Cooke Maroney ihr großes Glück gefunden. Im Jahr 2022 war dann die Liebe des Paares durch die Geburt des kleinen Cy gekrönt worden. Wie Jennifer jetzt verrät, könne sie auch als Mama weiterhin beruhigt zur Arbeit gehen, denn: Sie hält Cooke für den tollsten Vater auf der Welt!

Im Gespräch mit dem Interview-Magazin packt die Blondine über ihr Mama-Dasein aus. Da sie weiterhin regelmäßig an Filmsets zu tun habe, sei sie auf die Unterstützung ihres Mannes angewiesen: "Zum Glück ist mein Mann der tollste Vater auf der ganzen Welt. Wenn ich also arbeite, habe ich nicht mehr Schuldgefühle als die üblichen täglichen, ganztägigen Elternschuldgefühle." Sie räumt zudem ein, seit der Geburt ihres Sohnes mit ihren Projekten wählerischer geworden zu sein und sich bei jedem Drehbuch die Frage zu stellen: "Ist es das wert, den halben Tag von meinem Kind getrennt zu sein?"

Erst vor Kurzem hatte Jennifer bei der Berlin-Premiere ihres neuen Films "No Hard Feelings" für Furore gesorgt. In einem sexy Blazerkleid war die Schauspielerin in der deutschen Hauptstadt über den roten Teppich geschritten.

Getty Images Jennifer Lawrence im Juni 2020

T.JACKSON / BACKGRID / ActionPress Cooke Maroney, Jennifer Lawrence und ihr Sohn Cy im Juni 2023

Getty Images Jennifer Lawrence bei der "No Hard Feelings"-Premiere in Berlin 2023

