Fans spekulieren: Ist Noah Cyrus verlobt und schwanger?

Die Fans von Noah Cyrus (23) haben so eine Ahnung... Als kleine Schwester von Miley Cyrus (30) ist die Künstlerin das Rampenlicht gewohnt. Doch auch als Sängerin startet die Beauty selbst seit einigen Jahren total durch. Aber auch ihr Privatleben interessiert die Fans brennend. Wegen eines Postings fragen sich die Anhänger der Internet-Bekanntheit nun: Ist Noah etwa verlobt und schwanger?

Via Instagram teilt Noah am Donnerstag einige Bilder, auf denen sie total lässig in einem pompösen Kleid posiert. Weil die 23-Jährige auf den Aufnahmen immer wieder einen Ring in die Kamera hält, sind sich die Follower einig: Noah wird heiraten! "Bist du etwa verlobt. Ich sehe den Ring, Girl" oder "Oh wow, der Ring", lauten nur zwei der vielen Kommentare der User.

Doch das ist noch lange nicht alles – immerhin sind sich die Nutzer noch in einer anderen Sache sicher: Unter der Bilderreihe vermuten zahlreiche Instagram-Fans, dass Noah schwanger sein könnte. "Bekommst du ein Baby?" oder "Mutterschaft", wird Noah bereits von ihren Followern beglückwünscht. Ein deutlicher Babybauch ist dabei allerdings nicht erkennbar.

Instagram / mileycyrus Tish Cyrus, Noah Cyrus und Miley Cyrus, Thanksgiving 2021

Getty Images Noah Cyrus, Sängerin

ActionPress Noah Cyrus im Januar 2023

