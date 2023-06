Fotos mit anderer Frau: Katie Price telefoniert Ex hinterher

Die Leitungen sind heiß gelaufen. Katie Price (45) und Carl Woods (34) hatten in den vergangenen Monaten für ordentlich Verwirrung gesorgt. Vor wenigen Tagen wurde dann jedoch klar: Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Ex-Partner sind endgültig getrennt. Es scheint jedoch, als würde das Liebes-Aus in einer Schlammschlacht enden. Jetzt war Carl mit einer anderen Frau unterwegs – was Katie offenbar gar nicht passte!

Als Fotos auftauchten, die das Model mit einer Blondine im Arm zeigten, sind dem ehemaligen Boxenluder wohl die Sicherungen durchgebrannt. "Katie rief sofort an, als sie die Fotos sah. Sie war wütend, aber er ging nicht ran", berichtet ein Insider gegenüber The Sun. Sie soll ihrem Ex sogar gedroht haben, alles, was er noch in ihrem Haus habe, in den Müll werfen werde. Auch auf Social Media machte Katie ihrem Ärger Luft und bezeichnete die unbekannte Frau als "Schl*mpe".

Bereits vor wenigen Tagen zeigte Katie ihre Abneigung gegen ihren Ex-Freund während eines Livestreams bei Instagram. Für jede Person, die der Britin nahesteht, hängt ein Stern an der Wand in ihrem Haus. Den von Carl riss sie allerdings runter. "Wir brauchen das nicht mehr", meinte die 45-Jährige.

Anzeige

TOT/MEGA Carl Woods und Katie Price im April 2023

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de