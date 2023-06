Nach Geburt: Philipp Stehler macht Vanessa Liebeserklärung

Philipp Stehler (35) schwebt auf Wolke sieben! Vor wenigen Tagen hatte der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer voller Freude bekannt gegeben, dass er und seine Frau Vanessa Eltern geworden sind. Seither versucht sich das Paar an seinen neuen Alltag mit Baby zu gewöhnen. Doch schon jetzt ist der TV-Star begeistert von den Mama-Qualitäten seiner Liebsten. Im Netz macht Philipp seiner Vanessa daher nun eine rührende Liebeserklärung.

"Vanessa, du bist eine wundervolle Mutter! Ich bin so dankbar für alles, was du für unsere Familie tust und leistest", schwärmt der 35-Jährige auf Instagram. Zu den emotionalen Zeilen teilt er einen Clip, der das Strampeln seines kleinen Sohnes zeigt. "Ich bin als frischer Vater noch relativ ängstlich, du gibst mir das Gefühl, dass unser Sohn in Sicherheit ist. Du behältst die Ruhe, wenn ich panisch werde. Ich kann dir zu 100 Prozent vertrauen und weiß, dass du immer dein Bestes geben wirst", schreibt Philipp weiter.

Mit seiner Liebeserklärung trifft der Schauspieler seine Liebste offenbar mitten ins Herz. "Ich liebe euch", kommentiert das Model die rührenden Zeilen ihres Mannes. Und auch Philipps Fans zeigen sich ziemlich ergriffen. "Schönste Liebeserklärung an deine Familie", lobt ein Follower den frischgebackenen Vater.

Philipp Stehler mit Vanessa Ciomber

Philipp Stehler und Vanessa Ciomber

Philipp Stehler und Vanessa Ciomber bei der Premiere der vierten Staffel von "Stranger Things"

