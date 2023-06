Philipp Stehler meldet sich erstmals nach Geburt von Sohn!

Philipp Stehler (35) ist überglücklich. Im Februar hatten der ehemalige Bachelor-Kandidat und seine Partnerin Vanessa voller Freude verkündet, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Seither versorgten sie ihre Fans regelmäßig mit Updates zur Schwangerschaft. Vor wenigen Tagen war es dann so weit: Ihr Sohn erblickte das Licht der Welt! Jetzt meldet sich Philipp erstmals seit der Geburt zu Wort und kommt dabei mächtig ins Schwärmen!

"Mir fehlen noch ein paar Worte, um das alles zu beschreiben. Wir sind einfach nur wahnsinnig glücklich und dankbar!", erzählt der 35-Jährige in seiner Instagram-Story. Zudem verrät der TV-Star, wie toll er seine neue Rolle als Vater schon jetzt findet. "Es fühlt sich alles so unfassbar gut an. Ich kann es wirklich kaum beschreiben. Es ist eine andere Art von Liebe. Das hatte ich noch nicht so", schwärmt Philipp weiter.

Auch berichtet er von den ersten Tagen mit ihrem Nachwuchs. Erst vor zwei Tagen habe Vanessa das Krankenhaus mit ihrem Baby verlassen. "Es war einfach sehr hilfreich und wir sind sehr toll betreut worden – alles so eingrooven. Sich ein paar Hacks zeigen lassen, wie man was macht. Das war sehr wichtig", erzählt der Reality-TV-Star. Auch gibt er zu, dass er noch nie in seinem Leben so ängstlich gewesen sei, wie jetzt.

Philipp und Vanessa Stehlers Baby

Philipp Stehler und Vanessa Ciomber

Philipp Stehler und seine Freundin Vanessa Ciomber im Mai 2022 in Berlin

