Vor Gericht: Heikles Video von Donald Trump wird einbezogen!

Wird ihm das jetzt zum Verhängnis? Donald Trump (77) sorgt auch nach seiner Ära als US-Präsident für deftige Schlagzeilen. Aktuell muss sich der Milliardär wegen der Geheimdokumenten-Affäre vor dem Bundesgericht der USA verantworten. Der Politiker plädiert in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig – der Prozess wird am 14. August vor Gericht in Miami ausgetragen. Donalds Chancen stehen allerdings nicht gerade gut, denn: Dieses Video könnte jetzt vor Gericht gegen ihn verwendet werden!

"Das Access-Hollywood-Tape, das im Oktober 2016 im Zuge der Präsidentschaftskampagne des Angeklagten veröffentlicht wurde, spielt eine wichtige Rolle [...]", heißt es jetzt wohl in einem neuen Antrag der Staatsanwaltschaft laut Radar Online. In dem Video habe der Ex-US-Präsident unter anderem gesagt: "Ich fühle mich automatisch zu schönen Frauen hingezogen – ich fange einfach an, sie zu küssen. Ich warte nicht einmal. Und wenn man ein Star ist, kannst du alles machen."

Das Video wurde zuvor schon als Beweismittel in der Verleumdungsklage der Schriftstellerin E. Jean Carroll gegen den ehemaligen Präsidenten zugelassen – wie ein Bundesrichter im März dieses Jahres entschieden hatte. Der Prozess um das Schweigegeld soll allerdings erst im nächsten Jahr stattfinden.

Getty Images Donald Trump vor Gericht, April 2023

Getty Images Donald Trump im Gerichtssaal, April 2023

Getty Images Donald Trump im Mai 2023

