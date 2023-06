Experten sicher: Beweise gegen Donald Trump sind vernichtend

Wie wird das Urteil ausfallen? Donald Trump (77) muss sich aktuell wegen seiner angeblichen Geheimdokumenten-Affäre vor dem Bundesgericht der USA verantworten. Am Dienstag ging der Prozess in Miami los – der einstige Präsident plädierte dabei in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig. Doch auch wenn der Politiker stets einen siegessicheren Eindruck macht – Rechtsexperten vermuten, dass Donald vor Gericht keine gute Chance hat!

Ein Insider äußert sich nun gegenüber People zum Prozess des 76-Jährigen. Donald hätte in den vergangenen Wochen vehement bestritten, Geheimdokumente falsch behandelt zu haben. Er soll den Prozess außerdem als "politischen Angriff" beschrieben haben. Die Informanten sind sich allerdings sicher, dass der Milliardär nervöser sein müsse, als er wirkt. "Es ist eine mächtige Anklageschrift. [...] Die Beweise sind vernichtend", meint Davon Aronberg, der Staatsanwalt von Palm Beach County.

Vor wenigen Wochen hatten zwei Anwälte aus Donalds Team gekündigt, weshalb er vor dem Prozessauftakt noch neue Verteidiger suchte. Laut Radar wollte er jemanden aus dem Umfeld seines verstorbenen Freundes Roy Cohn engagieren, doch sei gescheitert. Obwohl er einige Interviews geführt haben soll, habe keiner den Job annehmen wollen.

Anzeige

Getty Images Donald Trump in Miami im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Donald Trump

Anzeige

Getty Images Donald Trump im Gerichtssaal, April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de