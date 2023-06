Ann-Kathrin Götze präsentiert ihren Schwangerschaftsbauch!

Ann-Kathrin Götze (33) möchte ihr Glück wohl mit der ganzen Welt teilen! Mario Götze (31) und seine Frau hatten 2020 ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen dürfen: Sohnemann Rome. Mittlerweile bestätigte das Paar nach zahlreichen Gerüchten, dass sie ein weiteres Kind erwarten. Allzu lange darf das Baby wohl auch nicht mehr auf sich warten lassen, denn: Ann-Kathrin präsentiert nun stolz ihren wachsenden Babybauch!

Auf Instagram teilt die Beauty einen Schnappschuss in einem engen hellbraunen Kleid, welches ihren Schwangerschaftsbauch perfekt in Szene setzt. Doch auch in ihrer Story teilt Ann-Kathrin fleißig Bilder! Unter anderem posiert sie dort in einem weißen Kleid vor einem Spiegel. Auf einem weiteren Foto setzt die 33-Jährige ihre Babykugel direkt in den Fokus. Dazu schreibt die werdende Zweifachmama: "Wächst mit jeder Minute."

Wie Bild von Freunden des Paares erfahren haben wollte, soll sogar schon das Geschlecht von Mario und Ann-Kathrins zweitem Kind feststehen. Laut den Insidern erwartet das Paar nach Sohn Rome angeblich nun ein Mädchen! Ein zweites Kind soll sich das Paar stets gewünscht haben.

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze zeigt ihren Babybauch im Juni 2023

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze, Model

Getty Images Mario Götze und Ann-Kathrin Götze im September 2022

