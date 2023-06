"Bruder, ich kann nicht": Capital Bra sollte in DSDS-Jury

Das Angebot wurde schnell abgelehnt! Capital Bra (28) zählt zu den erfolgreichsten Rappern des Landes. Hits wie "110" oder "Cherry Lady" katapultierten den gebürtigen Russen geradewegs an die Spitze der deutschen Charts. Kein Wunder also, dass in der Vergangenheit auch die ein oder andere TV-Produktion aufmerksam auf den Musiker wurde. Wie Capi jetzt ausplaudert, soll eine Castingshow ganz besonderes Interesse an seiner musikalischen Expertise gehabt haben.

"DSDS hat mich einmal angefragt. Aber Bruder, ich kann nicht. Ich kann nicht jemandem sagen, er kann nicht singen. Wer bin ich, dass ich sowas entscheide", verrät er im Rahmen seiner Kampagne "Bling by Capital Bra mit Cleangang". Wie der Rapper weiter erklärt, fehle ihm einfach die nötige Fachkompetenz – schließlich sei er "kein Gesangslehrer". Zudem wolle er nicht derjenige sein, der den Traum eines anstrebenden Sängers zerplatzen lässt. "Das ist nicht cool. Das macht man nicht", gibt der 28-Jährige dabei zu verstehen.

In Capis Privatleben könnte es aktuell kaum besser laufen. Vergangene Woche zeigte er sich auf Instagram besonders gerührt von einem unerwarteten Geschenk seiner Liebsten. Die überraschte den Berliner mit einem nagelneuen Bentley. "Ich liebe dich, Schatz. [...] Du bist die beste Frau, die man sich wünschen kann!", schwärmte er daraufhin.

Pascal Behring für Cleangang Capital Bra, Rapper

Pascal Behring für Cleangang Capital Bra, Juni 2022

Instagram / capital_bra Capital Bra, Rapper

