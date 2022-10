Liebeskrise? Dakota Johnson sucht Rat bei Chris Martins Ex

Dakota Johnson (33) scheint ziemlich verzweifelt zu sein! Seit rund fünf Jahren gehen die "Fifty Shades of Grey"-Darstellerin und Chris Martin (45) bereits gemeinsam durchs Leben. Ihr Privatleben halten die Schauspielerin und der Coldplay-Frontmann jedoch eher aus der Öffentlichkeit heraus. Obwohl die zwei auf Paparazzibildern immer total verliebt wirken, soll hinter verschlossenen Türen nicht alles rund laufen. Zuletzt kriselte es sogar so sehr, dass sich Dakota einen Rat von Chris' Ex Gwyneth Paltrow (50) einholen musste!

Wie Radar Online berichtete, habe Chris sich zuletzt von seiner Liebsten distanziert – und das scheint Dakota ziemlich zu beunruhigen. Deshalb entschloss sich die 33-Jährige, ihre Vorgängerin um Rat zu fragen. "Gwyn sagte Dakota, dass Chris' Launen einfach zu ihm gehören. Gwyn sagte, selbst nachdem sie geheiratet und zwei Kinder bekommen haben, habe Chris sich immer wieder aus dem Staub gemacht, wenn ihm danach war", behauptete ein Insider über das Gespräch der beiden Frauen.

Ob Chris sich etwa wegen der jüngsten Stalking-Ereignisse zurücknimmt? Immerhin wird der Musiker bereits seit einiger Zeit von einer Frau verfolgt, die glaubt, dessen Ehefrau zu sein. Nachdem die Dame versucht hatte, in Chris' Villa zu gelangen, leitete der nun rechtliche Schritte ein. Wie Evening Standard berichtete, soll der Künstler eine einstweilige Verfügung gegen die Frau erwirkt haben.

MEGA Chris Martin und Dakota Johnson

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow, Chris Martin und Tochter Apple 2022

Getty Images Chris Martin, Sänger

