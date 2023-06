Das steckt hinter Katy Perry und Orlandos Nüchternheitspakt!

Katy Perry (38) und Orlando Bloom (46) haben eine Entscheidung getroffen! Seit 2016 gehen die Sängerin und der Schauspieler gemeinsam durchs Leben und gelten als das absolute Promi-Traumpaar. Immerhin unterstützen sich die beiden so gut es nur geht! So hatte die "I Kissed A Girl"-Interpretin bereits vor einigen Wochen ausgeplaudert, dass das Paar aktuell zusammen auf Alkohol verzichtet. Doch was hat es eigentlich mit dem Nüchternheitspakt auf sich?

In einem Interview mit People spricht Katy über die Hintergründe ihrer Alkohol-Abstinenz und verrät, wie es zu der Entscheidung kam. "Für mich war es einfach eine Gelegenheit, neu anzufangen. [...] Es war eine großartige Gelegenheit, meinen Körper ein wenig auftanken zu lassen", erklärt die 38-Jährige und fügt hinzu, dass vor allem ihr Ehemann dabei eine große Stütze sei: "Es ist wirklich schwer, es alleine durchzuziehen. Es gemeinsam zu tun, macht es einfacher."

Aus ihrer Liebe zu dem "Fluch der Karibik"-Star macht Katy auch sonst kein Geheimnis. So teilt die Künstlerin immer mal wieder niedliche Liebeserklärungen an Orlando mit ihren Followern im Netz. "Ich hoffe, ihr findet einen Partner, der mit euch durch dick und dünn geht. Ich liebe dich, mein Kämpfer", schwärmte Katy erst kürzlich unter einem Instagram-Post.

Anzeige

Instagram / orlandobloom Katy Perry und Orlando Bloom, Februar 2023

Anzeige

Getty Images Orlando Bloom und Katy Perry im Jahr 2018

Anzeige

Instagram / orlandobloom Katy Perry und Orlando Bloom, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de