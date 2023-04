Katy Perry ist Orlando Bloom zuliebe seit Wochen trocken

Katy Perry (38) tut ihrem Liebsten Orlando Bloom (46) einen ungewöhnlichen Gefallen! Seit 2016 sind die Sängerin und der Schauspieler jetzt schon eines der absoluten Traumpaare in der Promiwelt. Inzwischen sind die zwei auch verlobt und haben eine kleine Tochter namens Daisy. Doch auch in der Beziehung der Superstars läuft nicht alles perfekt – so deutete der Fluch der Karibik-Star zuletzt an, dass das Leben mit seiner Partnerin sehr anstrengend sein kann. Außerdem enthüllte Katy jetzt: Sie trinkt Orlando zuliebe aktuell keinen Alkohol!

Wie People berichtet, hat die Beauty jetzt gegenüber Paparazzi gejubelt: "Ich bin schon seit fünf Wochen trocken." Dem Medium erklärte Katy dann den Grund für ihre Abstinenz: "Ich habe einen Pakt mit meinem Verlobten gemacht – ich möchte nämlich ganz aufhören." Auf die Frage hin, ob sie einen Rückfall befürchtet, betonte das Pop-Sternchen noch: "Nein, ich darf nicht schwach werden! Ich habe es versprochen: drei Monate." Das Paar unterstützt sich offenbar, wo es geht!

Auch wenn ihr Leben nicht immer ein Zuckerschlecken sei, sei Orlando insgesamt sehr glücklich mit Katy und Töchterchen Daisy: "Wir sind sehr gesegnet", betonte er gegenüber People. "Daisy ist wunderschön, sie wächst schnell, ist groß, stark und gesund. Mehr Glück kann man nicht haben."

Anzeige

Getty Images Orlando Bloom und Katy Perry im Jahr 2018

Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im Jahr 2021

Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im August 2019 in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de