Doch keine Paartherapie? Lars und Jill Lange entfolgen sich

Wie steht es nun wirklich um die Beziehung von Jill Lange (22) und Lars Maucher (26)? 2022 hatten sich die beiden Realitystars im Rahmen der Sendung Ex on the Beach kennen und lieben gelernt. Vor einigen Tagen berichtete die Beauty auf Wohnungssuche zu sein und heizte damit die Gerüchteküche um eine Krise an. Zuletzt erklärten die zwei, dass es tatsächlich kriselt, sie aber an ihrer Beziehung arbeiten wollen. Ist dieses Vorhaben nun etwa gescheitert?

Die zwei wollten sich Hilfe sogar Hilfe in Form einer Paartherapie holen. Bei genauem Hinschauen fällt jetzt allerdings auf: Die einstige Are You The One - Reality Stars in Love-Kandidatin und ihr Liebster folgen sich schon gar nicht mehr auf Instagram. Dies ist wohl kein gutes Zeichen dafür, dass die Bemühungen erfolgreich waren...

"Es ist schon länger so, dass es nicht mehr so gut läuft", hatte die 22-Jährige gegenüber ihren Followern auf Instagram zuletzt offen zugegeben und hinzugefügt: "Es ist so, dass Lars und ich uns schon länger nicht mehr gut verstehen und wir uns oft streiten." War die Beziehung nun etwa nicht mehr zu retten?

Instagram / jill_langee Jill Lange und Lars Maucher im Februar 2023 auf Phuket

Instagram / jill_langee Jill Lange und Lars Maucher, Realitystars

Instagram / jill_lange Jill Lange, Realitystar

