Fotos mit anderer Frau: Katie Price will ihren Carl zurück!

Haben Katie Price (45) und Carl Woods (34) noch eine Chance? Die beiden Reality-Sternchen hatten eigentlich geplant, sich das Jawort zu geben, doch Ende November kam alles anders: Der Brite hatte seiner Partnerin Fremdgehvorwürfe gemacht und die beiden hatten sich daraufhin getrennt. Dass der einstige UK-Love Island-Kandidat nun mit einer blonden Frau im Arm abgelichtet wurde, passt der Beauty jedoch gar nicht. Tatsächlich soll Katie Carl anflehen, sie zurückzunehmen!

"In Katie ist Panik ausgebrochen, als sie die Bilder von Carl mit einer anderen Frau gesehen hat", plaudert ein Insider gegenüber The Sun aus. Das habe die 45-Jährige wachgerüttelt und ihr vor Augen geführt, dass es ein für alle Mal vorbei sei und ihr Ex bereit ist, sein Leben ohne sie fortzuführen. "Sie hat das Gefühl, einen Fehler begangen zu haben, indem sie ihn gehen ließ. [...] Sie versucht verzweifelt, ihn zurückzugewinnen und sich mit den Gründen für ihre Trennung auseinanderzusetzen", fügt die Quelle hinzu.

Bereits zuvor plauderte ein Tippgeber aus, dass Katie sofort Maßnahmen ergriffen habe, als sie die Fotos gesehen habe. "Katie rief sofort an, als sie die Fotos sah. Sie war wütend, aber er ging nicht ran", berichtete der Insider. Die Reality-TV-Bekanntheit soll Carl sogar gedroht haben, alles, was er noch in ihrem Haus habe, in den Müll zu werfen.

Instagram / katieprice Katie Price im Juni 2023

Instagram / carljwoods Carl Woods im Juni 2023

TOT/MEGA Carl Woods und Katie Price im April 2023

