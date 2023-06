"Glücklichster Mann": Ashton Kutcher schwärmt von Mila Kunis

Ashton Kutcher (45) kann sich wohl keine bessere Frau an seiner Seite vorstellen! Der Schauspieler und Mila Kunis (39) hatten sich bereits in jungen Jahren am Set der Serie "Die wilden Siebziger!" kennengelernt. Nach verschiedenen Partnerschaften fanden die zwei 2012 zueinander und gaben sich drei Jahre später das Jawort. Mittlerweile sind sie außerdem Eltern von zwei Kindern. Nun gab Ashton preis, wie glücklich er sich mit seiner Mila schätzt.

Der 45-Jährige teilte ein Bild von seiner Frau auf Instagram. Darauf ist die Beauty zu sehen, wie sie in einer paradiesischen Kulisse vor hellblauen Wasser steht, über welches sich ein Regenbogen erstreckt. Sie reckt mit geschlossenen Augen ihre Arme in die Luft und scheint den Moment sehr zu genießen. Ashton schrieb dazu: "Ich bin der glücklichste Mann der Welt." Außerdem fügte er den Hashtag "Dankbarkeit" hinzu.

Der Zweifachvater erzählte zuletzt die witzige Geschichte, wie er seiner Frau seine Liebe gestanden hatte. "Ich weiß die Details, ich weiß es noch ganz genau. Ich kam in ihr Haus, sang einen Kenny-Chesney-Song und meinte zu Mila: 'Du und Tequila machen mich verrückt.'" Er habe zu viel Alkohol getrunken, erinnerte sich der "Two and a Half Men"-Darsteller und fügte hinzu: "Mila sagte, ich soll ihr das Gleiche nochmals am nächsten Morgen sagen. Dann weckte ich sie und sagte aber stattdessen: 'Hey, ich liebe dich.'"

