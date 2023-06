Hotel Mama: Will Evelyn Burdecki von Zuhause ausziehen?

Evelyn Burdecki (34) genießt die Zeit mit ihrer Mama Teresa in vollen Zügen. Vor wenigen Wochen teilte die TV-Bekanntheit mit, wieder bei ihrer Mutter eingezogen zu sein. Ihre eigene Wohnung kündigte die Dschungelcamp-Siegerin und verbringt seitdem schöne Stunden mit ihrer neuen Mitbewohnerin. Doch warum ist die gebürtige Düsseldorferin überhaupt zu ihrer Mutter gezogen? Promiflash verrät die ehemalige Take Me Out-Teilnehmerin mehr.

"Ich habe meine Wohnung gekündigt, weil ich ein bisschen reisen wollte über den Sommer. Hatte dann aber irgendwie doch kein richtiges Ziel – das habe ich aber jetzt. So lange bin ich dann mit meinen sieben Koffern zu meiner Mutter gezogen", erzählt Evelyn im Interview mit Promiflash beim Raffaello Summer Day Event. Wo die Reise hingeht, möchte die Blondine allerdings noch nicht verraten. Auf die Frage, wie das Zusammenleben mit ihrer Mutter läuft, antwortet die 34-Jährige: "Es macht total Spaß, wir frühstücken jeden Morgen zusammen, wir haben gute Gespräche, wir gehen mit dem Hund spazieren [...], es ist wirklich sehr entspannend."

In Zukunft müssen die Fans von Evelyn auf die Beauty im Fernsehen nicht verzichten. "Da sind auf jeden Fall ein paar Projekte geplant", gibt die ehemalige Bachelor-Kandidatin preis.

Evelyn Burdecki im März 2023

Evelyn Burdecki, Reality-TV-Sternchen

Evelyn Burdecki, Reality-TV-Star

