"Quality Time": So gut läuft Evelyn Burdeckis WG mit Mama

Evelyn Burdecki (34) macht sich eine gute Zeit mit ihrer Mutti! Vor wenigen wenigen Wochen plauderte die TV-Bekanntheit aus, dass sie dringend eine neue Wohnung suche. Immerhin habe sie ihre Bleibe in Düsseldorf gekündigt, da die zu groß für sie alleine gewesen sei. Inzwischen hat die einstige Dschungelcamp-Gewinnerin aber wieder ein Dach über den Kopf – und eine ganz besondere Mitbewohnerin! Evelyn wohnt jetzt mit ihrer Mama zusammen.

Gegenüber RTL spricht Evelyn über ihre neue Wohnsituation und verrät, wie das Zusammenleben mit ihrer Mutter funktioniert. "Es ist total schön, es macht Spaß und ich bin mit meiner Mutter ganz viel am Rumhängen. [...] Es ist wirklich Quality Time und ich bin auch froh, dass ich diese Zeit mit meiner Mutter habe", erklärt die 34-Jährige und fügt hinzu, dass Hotel Mama allerdings keine langfristige Option sei.

Immerhin ziehe es Evelyn in Zukunft vor allem in wärmere Gebiete, wie sie weiter berichtet. Auch wenn noch nichts in trockenen Tüchern sei, könne man sich schon bald "auf ganz viel Sonne", "auf tolle Orte" und "auf eine happy Evelyn" freuen.

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im Dezember 2022

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im März 2023

Getty Images Evelyn Burdecki, Reality-TV-Star

