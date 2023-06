"Indiana Jones"-Finale: So emotional war es für die Stars

Eine Ära geht zu Ende! In wenigen Tagen kommt der fünfte und allerletzte Indiana Jones-Teil in die Kinos. Promiflash traf Hauptdarsteller Harrison Ford (80) und seine Co-Stars bei der Premiere des Abenteuerfilms. Wie war es für den 80-Jährigen, sich nach so vielen Jahren von seinem Charakter zu verabschieden? "Ich bin glücklich darüber, dass diese Geschichte das letzte Kapitel der Filme darstellt", erklärte er ganz sentimental. Seine Kollegin Phoebe Waller-Bridge (37) betonte: "Ich denke, es ist wunderschön gespielt und mutig gemacht, und ich bin wirklich stolz, ein Teil davon zu sein.”

