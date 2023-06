Mindy Kaling ist wegen Kindern so gesund wie noch nie zuvor

Sie fühlt sich so richtig fit! Die "The Mindy Project"-Darstellerin Mindy Kaling (44) nahm in den vergangenen Monaten rapide ab. Von einst rund 63 Kilogramm ist sie jetzt runter auf 45 Kilogramm. Sie selbst scheint glücklich mit ihrer neuen Figur und zeigt das im Netz. Ihr Umfeld äußert offenbar jedoch Sorge und befürchtet noch mehr Gewichtsverlust. Doch Mindy stellt nun klar: Sie ist gesund wie nie zuvor.

Anlässlich ihres 44. Geburtstags sprach Mindy ihren Kindern auf Instagram ein Lob dafür aus: "Mein Arzt hat mir gesagt, dass ich dieses Jahr so gesund war wie seit Jahren nicht mehr. Das ist doch ein verdammt gutes Geschenk, oder?", fragte sie ihre Fans. Und das scheint vor allem an ihrem Nachwuchs zu liegen. "Jetzt versuche ich einfach, für sie da zu sein – was mir schwerfällt, ich bin ungeduldig – für alles offen zu sein und für die beiden Jungs gesund zu bleiben."

Dabei wollte Mindy eigentlich nie Kinder haben. "Ich war nie ein 'Kinder'-Typ. Aber als meine Mutter starb, hat es bei mir Klick gemacht: Ich wollte Kinder, und zwar mit so großer Gewissheit. Ich wette, einige von euch können das nachvollziehen", erklärte die Schauspielerin ihre Meinungsänderung.

Getty Images Mindy Kaling, Autorin

Getty Images Mindy Kaling, Schauspielerin

Getty Images Mindy Kaling, Juni 2023

