Großer Gewichtsverlust: Mindy Kalings Freunde sind besorgt

US-Schauspielerin Mindy Kaling (43) hat ganz schön viel abgenommen! Die 1,63 Meter große Comedian mit indischen Wurzeln präsentiert ihren neuen Body fast täglich selbstbewusst im Internet. In unterschiedlichsten Outfits strahlt sie dabei über ihr ganzes Gesicht in die Kamera. Stolze 18 Kilogramm soll die "The Mindy Project"-Darstellerin in kürzester Zeit abgespeckt haben. Mindys Freunde haben aufgrund dessen jetzt aber Angst um ihre Gesundheit!

Wie Insider gegenüber Radar Online berichten, wiegt der Hollywood-Star kaum noch 45 Kilogramm. "Es ist verrückt, wie viel Gewicht sie in so kurzer Zeit verloren hat. [...] Die Angst besteht darin, dass sich der schnelle Verlust negativ auf ihre Gesundheit auswirkt", soll ihr Umfeld befürchten. Die Schauspielerin selbst äußerte sich nicht zu dieser Sorge, meldete sich jedoch im Netz unter Kommentaren ihrer Follower zu Wort. Unter einem Bild, das sie mit Essen zeigt, schrieb beispielsweise ein User: "Ich sehe dich hier nicht essen", worauf Mindy antwortete: "Oh Babe, ich habe gegessen."

Von fiesen Kommentaren im Internet lässt sich die Produzentin wohl nicht beirren. Die Emmy-nominierte Drehbuchautorin gibt zu verstehen, dass sie die versteckte Sorge dahinter sieht und bedankt sich bei ihren Fans dafür. Mit ihrer Aussage: "Ich war noch nie gesünder", konnte Mindy in einem Interview aus dem vergangenen Jahr vielleicht zumindest ein paar Sorgen entkräften.

Anzeige

Instagram / mindykaling Mindy Kaling, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Mindy Kaling bei der Oscar-Afterparty in Beverly Hills im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Mindy Kaling, Produzentin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de