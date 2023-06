Wegen Endometriose: Bindi Irwin hatte psychische Probleme!

Sie redet offen über ihre Probleme! Die Tierschutzaktivistin Bindi Irwin (24) macht aus ihrer Endometriose-Erkrankung kein Geheimnis. Bei dieser Krankheit kommt es zu Wucherungen außerhalb der Gebärmutter, die oftmals mit enormen Schmerzen einhergehen. Nach der Geburt ihrer Tochter Grace waren die Symptome für die Australierin sogar noch schlimmer geworden. Nun verrät Bindi: Sie litt wegen ihrer Erkrankung unter psychischen Problemen!

Im Gespräch mit dem Courier Mail verrät die TV-Bekanntheit, dass der Kampf gegen die Endometriose nach der Geburt ihrer Tochter auch ihre mentale Gesundheit angegriffen habe: "Meine psychische Gesundheit wurde erschüttert, weil ich so verzweifelt versuchte, die beste Mutter für sie zu sein, obwohl ich an manchen Tagen nicht aus dem Bett kam." Die kleine Grace gab ihr schließlich den Antrieb, sich in Behandlung zu begeben: "Sie ist der Grund, warum ich die Kraft hatte, Hilfe zu suchen, nachdem ich mich einsam und isoliert gefühlt hatte."

Im vergangenen März hatte sich Bindi dann einer Endometriose-Operation unterzogen. Nachdem sie jahrelang mit unerträglichen Schmerzen gekämpft hatte, habe sie den Eingriff als Chance auf einen Neuanfang empfunden: "Jetzt habe ich zum ersten Mal seit über zehn Jahren das Gefühl, dass ich eine zweite Chance im Leben habe."

Anzeige

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin, TV-Star

Anzeige

Instagram / chandlerpowell Chandler Powell mit Tochter Grace und Ehefrau Bindi Irwin

Anzeige

Instagram / bindisueirwin Chandler Powell, Bindi Irwin und ihre Tochter Grace im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de