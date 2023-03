"Zweite Lebenschance": Bindi Irwin hatte Endometriose-OP

Bindi Irwin (24) hat einen langen Leidensweg hinter sich. Die Tochter von Steve Irwin (✝44) teilt mit ihren Fans im Netz immer wieder Einblicke in ihr Leben in Australien. Wie ihr verstorbener Vater will sie den Menschen die Faszination für die Tierwelt näherbringen. Auch ihre Familie samt Töchterchen Grace Warrior (2) zeigt sie gerne. Nun hatte die Tierschützerin jedoch keine erfreulichen News: Bindi hatte eine Endometriose-OP.

"Erst vor zwei Wochen habe ich mich einer großen Operation unterzogen. Es wurden 37 Läsionen gefunden", berichtete Bindi jetzt bei "Good Morning America". Außerdem sei bei ihr eine große Zyste entfernt worden. Jahrelang habe die Australierin mit starken Schmerzen leben müssen. "Jetzt habe ich zum ersten Mal seit über zehn Jahren das Gefühl, dass ich eine zweite Chance im Leben habe", gab Bindi zu.

Vor wenigen Wochen hatte die 24-Jährige schon auf Instagram ihren Followern von der Operation erzählt. "Von außen mag alles gut aussehen, wenn man durch das Fenster eines Lebens blickt, aber das ist nicht immer der Fall", gab sie zu und berichtete von ihrem Leidensweg.

