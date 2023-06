Will Jay Khan tatsächlich nie wieder Reality-TV machen?

War's das etwa schon? Bis 2009 feierte Jay Khan (41) mit der Boyband US5 Erfolge. Obwohl er seither an seiner Solo-Karriere tüftelt, ist der Sänger aber vor allem für seine Auftritte im deutschen TV bekannt. Nach Teilnahmen im Dschungelcamp und bei Promi Big Brother zieht er jetzt die Reißleine. Im Promiflash-Interview verrät Jay, dass für ihn künftig Schluss mit Reality-Formaten sein soll.

Beim diesjährigen Rafaello Summer Day in Berlin äußert der 41-Jährige, Promi Big Brother sei "höchstwahrscheinlich der letzte Ausflug in den Reality-TV-Bereich" gewesen. Dem fügt der Musiker hinzu: "Bei mir hat sich in den letzten zwölf, dreizehn Jahren viel getan. Ich bin jetzt Anfang 40. Das waren die Beweggründe und noch mal muss ich das jetzt nicht machen." Für ihn sei die Akte Reality-TV fortan geschlossen. "Wenn schon Reality, dann die Top-Formate und das sind einfach Dschungelcamp und Promi Big Brother", betont er.

Auch wenn der Sänger jetzt Schluss mit Reality-TV macht, scheint er stattdessen ein bisschen mehr Reality in sein Privatleben zu bringen. Denn wie er im vergangenen Jahr im Big Brother Container erzählt hatte, heißt Jay in Wirklichkeit Tariq. "Es ist schön zu wissen, dass viele Menschen [...] wissen, wie ich wirklich heiße", verriet er Promiflash daraufhin.

