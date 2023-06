Ist Cathy Hummels das Playboy-Nacktshooting schwergefallen?

Cathy Hummels (35) plaudert aus dem Nähkästchen. Die Ex-Frau von Mats Hummels (34) hatte sich in den vergangenen Wochen immer freizügiger im Netz gezeigt. Vor wenigen Tagen hatte sie noch einen draufgesetzt: Sie zierte komplett nackt gemeinsam mit ihrer Schwester Vanessa Fischer das Cover des Erotikmagazins Playboy. Doch hatte die Moderatorin ein Problem damit, die Hüllen für die Kamera fallen zu lassen? Für Cathy war es total natürlich!

In der Instagram-Story des offiziellen Playboy-Accounts wurde der Mama eines Sohnes die Frage gestellt, ob ihr das Nacktshooting am Anfang schwergefallen sei. "Mir ist das Shooting am Anfang gar nicht schwergefallen", plaudert die 35-Jährige aus und erklärt: "Für mich ist Nacktheit das Natürlichste auf der Welt und tatsächlich bin ich einfach gerne nackt." Schließlich fühle sie sich wohl in ihrem Körper und sei darauf sehr stolz.

Cathys Schwester Vanessa fiel es allerdings nicht ganz so leicht. "Am Anfang ist es für mich eine große Überwindung gewesen. Wie wahrscheinlich jede Frau habe ich ein paar Unsicherheiten, was meinen Körper angeht. […] Mit der Zeit wurde ich aber immer entspannter. Und ich muss sagen: Es hat mir richtig Spaß gemacht", hatte sie im Playboy-Interview zugegeben.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels in München, Juni 2023

Anzeige

Instagram / cathyhummels Vanessa Fischer und Cathy Hummels

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de