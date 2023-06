Nimmt Vanessa Mariposa mit ihrem Freund an TV-Show teil?

Sieht man Vanessa Mariposa (30) bald wieder im Fernsehen? Bei der Influencerin könnte es aktuell wohl nicht besser laufen. Mit ihrem Liebsten hat die Blondine sich ein gemeinsames Haus in Düsseldorf gekauft. Außerdem bringt Vanessa bald ihre eigene Fitness-App auf den Markt. In einer Reality-TV-Show hat man die Beauty hingegen länger nicht gesehen. Steht jetzt ein Comeback an – vielleicht sogar mit ihrem Partner?

Promiflash hat nachgefragt, ob für Vanessa und ihren Liebsten die gemeinsame Teilnahme an einer Reality-TV-Show infrage kommt. "Vielleicht nehme ich ihn mal mit in eine Show, aber alles mit der Zeit und auch nur, wenn die Show für uns beide infrage kommt", erklärt die Blondine. Im Moment scheinen sich die beiden erst mal auf sich konzentrieren zu wollen. "Wir sind schon ein paar Monate zusammen und verstehen uns bestens. Wir hatten noch nicht einen Streit. Es passt einfach so gut zwischen uns", schwärmt das Model.

Aber nicht nur mit ihrem Liebsten könnte sich Vanessa eine Show-Teilnahme vorstellen. Auch sie selber will zurück ins Fernsehen. "Ich habe mal wieder Lust auf eine TV-Show. Zum Beispiel was Sportliches, Promi Big Brother, Let's Dance oder auch das Dschungelcamp", plaudert die Unternehmerin aus.

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa mit ihrem neuen Freund

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Reality-TV-Star

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa mit ihrem neuen Freund

