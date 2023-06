Sind David Jackson und Lisa bald wieder im TV zu sehen?

Schon bald wieder im TV? David Jackson und Lisa Mieschke wurden während der Ausstrahlung von Der Bachelor ein Paar. Wie auch schon in der Show können die beiden gar nicht die Finger voneinander lassen – das beweisen sie immer wieder mit süßen Schnappschüssen im Netz. Ob sich das Pärchen schon bald wieder gemeinsam im TV blicken lässt, verraten sie jetzt Promiflash.

Auf die Frage, ob sich die beiden vorstellen könnten zu zweit an einem Format teilzunehmen, antwortet die Zweitplatzierte: "Ja, können wir uns auf jeden Fall vorstellen." Der Rosenkavalier möchte sich damit jedoch erstmal noch Zeit lassen. "Wir sind gerade mal seit einem Monat in der Öffentlichkeit. Genießen das einfach miteinander sein zu können. Deswegen ist da jetzt noch nichts konkret, aber nicht ausgeschlossen, dass da in Zukunft noch was kommen kann", äußert sich David gegenüber Promiflash bei der Deutschlandpremiere von "Indiana Jones."

Auch, wenn das Paar jetzt erstmal nicht im TV zu sehen sein wird, sind sie umso aktiver in den sozialen Medien. Erst vor zwei Wochen widmete die 32-Jährige ihrem Schatz süße Worte zu seinem Geburtstag. "Du gibst mir das von einer Beziehung, was ich mir schon immer gewünscht habe", schwärmte sie auf Instagram.

RTL Lisa Mieschke und David Jackson

RTL Lisa Mieschke und David Jackson bei "Der Bachelor" 2023

RTL David Jackson und Lisa Mieschke, Reality-TV-Teilnehmer

