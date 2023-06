Lisa Mieschke widmet David Jackson süße Worte zum Geburtstag

Lisa Mieschke könnte nicht glücklicher sein! Im sonnigen Mexiko hatte sich die Bachelor-Kandidatin Hals über Kopf in den Rosenkavalier David Jackson verliebt. Zwar bekam sie nicht die letzte Rose, doch nach der Show fanden die beiden dennoch zueinander und bereisen nun gemeinsam die Welt. Im Netz lassen sie ihre Fans an ihrem Liebesglück teilhaben. An Davids Geburtstag widmet Lisa ihm nun süße Zeilen.

Unter einem süßen Schnappschuss der beiden schwärmt sie auf Instagram: "Du gibst mir das von einer Beziehung, was ich mir schon immer gewünscht habe." Außerdem betont die Brünette: "Du gibst mir so viel Halt und Geborgenheit und du glaubst gar nicht, wie oft ich mich schon immer wieder aufs Neue in dich verliebt habe." David scheint sich über die Liebesbekundung zu freuen und kommentiert mit: "Das ist zu viel für mich."

Nachdem David und Lisa im Liebesglück schweben, hat auch die eigentliche Bachelor-Siegerin Angelina Utzeri nach ihrer Trennung von dem Hottie einen neuen Freund an ihrer Seite. Gegenüber Bild plauderte die Brünette aus: "Ich kann bei Andreas genau so sein, wie ich bin und fühl mich verstanden und unterstützt – bei allem, was ich tue. Wir sind ein Team."

Instagram / dee_jaxon David Jackson mit Lisa Mieschke, Mai 2023

RTL Lisa Mieschke und David Jackson

Instagram / utze_ Angelina Utzeri und ihr Freund Andi

