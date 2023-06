Siria klärt auf: Das ging mit "Temptation Island"-Louis

Das will Siria Longo offenbar nicht auf sich sitzen lassen. Im Rahmen der diesjährigen Temptation Island-Staffel hatte die Verführerin behauptet, dass Kandidat Louis Streich ihr in einem unbemerkten Moment hinter der Kamera sehr nahe gekommen war. Dass er sich an die Beauty rangemacht hatte, stritt der Ex von Tatum Sara (24) daraufhin vehement ab. Jetzt legt Siria nach und packt aus, was tatsächlich zwischen ihr und Louis gelaufen sein soll.

Via Instagram meldet sich Siria kürzlich mit einem Statement bei ihren Followern und spricht unter anderem darüber, was sich tatsächlich zwischen ihr und Louis Off-Cam abgespielt haben soll. "Er hat mich angefangen zu berühren [...], hat meinen Po irgendwie angefasst. Was ich persönlich am Schlimmsten an der Sache fand: Er hat meine Hand genommen und an seinen Schwanz gepackt und meinte 'Guck mal ich habe einen Steifen'", schildert sie die Situation in einem Bus, als die beiden ohne Kameras und Mikrophone unterwegs gewesen sein sollen.

Weiter plaudert sie aus, dass Louis in der Villa sogar eifersüchtiges Verhalten an den Tag gelegt haben soll – immerhin war die Verführerin auch Kandidat Nico Legat näher gekommen. "Zuerst bist du bei mir und dann bist du bei Nico. Ich finde, das geht gar nicht", soll Louis geklagt haben. Was sagt ihr zu Sirias Statement? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Temptation Island" auf RTL+.

Temptation Island, 5. Staffel – 12. Folge, RTL+ Tatum Sara und Louis Streich beim "Temptation Island"-Lagerfeuer

RTL / Frank J. Fastner Siria Longo, "Temptation Island"-Verführerin

Temptation Island, RTL+ Nico Legat und Siria Longo bei "Temptation Island"

