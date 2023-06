Verspätung: Lana Del Rey durfte Konzert nicht fertig spielen

Sie musste ihr Konzert abbrechen! Lana Del Rey (38) begeistert ihre Fans auf der ganzen Welt bereits seit einigen Jahren. Mit Hits wie "Summertime Sadness" oder "Video Games" stürmt die Musikerin regelmäßig die Charts. Im Dezember 2022 kündigte sie sogar ein neues Album an. Aktuell befindet sich die Sängerin auf Tour – doch eines ihrer Festival-Konzerte durfte Lana nicht bis zum Ende spielen.

Zu Beginn ihres Auftritts entschuldigte sich die 38-Jährige bei ihren Fans in Glastonbury für eine knappe halbe Stunde Verspätung – ihre Frisur habe zu lange gedauert. "Ich bin so verdammt spät dran, dass sie mein Set abbrechen könnten. Es tut mir leid", gab Lana zu. Der Grund: In dem Ort gilt eine strikte Sperrstunde, aufgrund derer nach 24 Uhr keine Musik mehr gespielt werden darf, wie Daily Mail berichtet. Nach etwa einer Stunde wurde dann tatsächlich alles abgebrochen.

Doch bevor die Show ganz beendet wurde, kam es zu einem besonderen Moment. Videos, die derzeit auf TikTok viral gehen, zeigen die Musikerin auf der Bühne, wie sie ihr Publikum dazu animiert, mit ihr "Video Games" zu singen. "An diesen Moment wird sie sich ihr Leben lang erinnern. Magisch!", kommentiert nur einer der zahlreichen Fans den Clip.

Anzeige

Getty Images Lana Del Rey im März 2023 in Inglewood

Anzeige

Getty Images Lana Del Rey, Sängerin

Anzeige

Getty Images Lana Del Rey, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de