"Bachelor in Paradise"-Denise lässt sich ihre Brüste machen

Alte Brüste ade! Denise Hersing (27) war damals durch die Bachelor-Staffel mit Niko Griesert (32) bekannt geworden. Sie küsste ihn direkt bei ihrem ersten Date. Danach verschlug es die Blondine zu Bachelor in Paradise, wo sie ihren jetzigen Partner, Lorik Bunjaku (26) kennenlernte. Auf ihre Brüste scheint die Beauty allerdings aktuell keine Lust mehr zu haben. Also müssen Neue her: Denise lässt sich die Brüste machen.

"Ich bin aufgeregt, aber positiv gestimmt", erzählt sie ihren Followern auf Instagram. Außerdem verrät sie: "Ich werde bei der OP alles begleiten, also komplett von Anfang bis Ende." Denise wird ihre Fans also an ihrem kompletten Heilungsprozess teilhaben lassen. Diesen werde sie zum größten Teil zu Hause durchstehen, da sie einen Tag nach der OP schon wieder entlassen werde. Die Beauty informierte sich offenbar vorab schon gut: "Die ersten zwei Wochen soll ich nur auf dem Rücken schlafen und da hilft wohl ein Stillkissen."

Seit knapp einem Jahr sind Denise und Lorik ein Paar. Sie bandelten zwar schon vor Ex on the Beach miteinander an, konnten ihre Beziehung aber erst in der Show festigen. Nach Ende der Dreharbeiten gaben die beiden bekannt, ein Paar zu sein.

Denise Hersing und Lorik Bunjaku, Reality-TV-Darsteller

Denise Hersing, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Denise Hersing, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2021

