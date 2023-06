Dieser "Ex on the Beach"-Neuankömmling sorgt für Zündstoff!

Das Warten hat ein Ende! Bei Ex on the Beach flogen in den vergangenen Folgen schon ordentlich die Fetzen. Besonders zwischen Paulina (26) und ihrem Ex Yasin (32) herrschte ordentlich dicke Luft, weil dieser vor ihren Augen mit Carina flirtete. Inzwischen versucht der ehemalige Temptation Island-Kandidat sein Glück bei Laura – ganz zum Leidwesen der Blondine. Und nun muss Carina sich auch noch mit ihrem Verflossenen rumschlagen, denn: Sasa zieht in die Villa ein!

"Bei Are You The One? hatte ich die ganze Zeit eine Dreiecksbeziehung mit Vanessa und Carina. Am Ende habe ich mich für Carina entschieden – was wahrscheinlich die falsche Entscheidung war", erklärt er im Einzelinterview. Offenbar ist zwischen den beiden nach der Show einiges passiert. "Sie weiß, welche Scheiße sie gebaut hat, sie weiß, was sie mir angetan hat, und sie weiß auch, wie ich ticke, dass ich nicht zum Kaffeetrinken hergekommen bin", stellt der Berliner klar. Und das scheint Carina zu wissen, wie sie feststellt: "Das könnte hier gleich eklig enden." Damit scheinen beide der gleichen Meinung zu sein, denn Sasa begrüßt die Blondine mit den Worten: "Die Schauspielerin des Jahres."

Auch die ehemalige "Ex on the Beach"-Kandidatin Jill Lange (22) war im Vorfeld überzeugt davon gewesen, dass "zwischen Carina und Sasa die Fetzen fliegen werden. Da Vanessa höchstwahrscheinlich einziehen wird, wird es dort wieder sehr viel Eifersucht geben", hatte die Influencerin im Promiflash-Interview betont.

Instagram / carina.nl Carina Nl, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

Instagram / sasagatsby Sasa, ehemaliger "Are You The One?"-Teilnehmer

Instagram / vanessita_x Vanessa, "Are You The One?"-Bekanntheit

