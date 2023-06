Heiß! Schwangere Rihanna präsentiert Babybauch in Kampagne

Rihanna (35) setzt ihren Babybauch in Szene! Mit ihrem Partner A$AP Rocky (34) erwartet die Sängerin derzeit ihren zweiten Nachwuchs. Ihre Babykugel stellt sie in der Öffentlichkeit immer wieder stolz zur Schau. Sie scheint sich bewusst für Looks zu entscheiden, die ihre Körpermitte betonten. Das gilt auch für ihr neues Fotoshooting: Rihanna stand für die Kampagne von Pharrell Williams (50) vor der Kamera und zeigt stolz ihren Babybauch!

Sänger Pharrell übernahm den Posten als kreativer Leiter bei Louis Vuitton – und für seine erste Männerkampagne entschied er sich für Rihanna als Model, berichtet Us Weekly. In einem Video und den zugehörigen Bildern zeigt sich die werdende Mama unter anderem in einem gemusterten schwarzen Hemd, das nur vor der Brust zugeknöpft ist. Darunter kommt ihr Babybauch bestens zu Geltung. "[Das Produkt] ist die Vereinigung zweier Ikonen: eine luxuriöse Tasche, die in den Normen der Realität begründet ist und von einer Künstlerin mit universeller menschlicher Anziehungskraft verkörpert wird", heißt es von der Luxusmarke.

Mit dem Modebusiness ist Rihanna vertraut, denn sie führt selbst bereits seit Jahren ihr eigenes Unternehmen Savage x Fenty. Doch Ende Juni entschied sie sich für eine Veränderung: Die 35-Jährige trat von ihrem Posten als CEO zurück. "Ich bin sehr dankbar und freue mich, Hillary Super als unsere neue CEO begrüßen zu dürfen", begrüßte sie ihre Nachfolgerin.

Anzeige

Getty Images Pharrell Williams bei der Wiedereröffnung des Tiffany-Flagship-Stores in New York, 2023

Anzeige

Getty Images Rihanna im Februar 2023

Anzeige

Getty Images Rihanna, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de