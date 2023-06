Im Urlaub: Barack Obama grapscht seiner Michelle an den Po!

Er kann wohl nicht die Finger von ihr lassen! Barack Obama (61) und seine Frau Michelle (59) gehen seit über 30 Jahren gemeinsam durchs Leben. Zusammen haben sie zwei Kinder und gelten für viele als absolutes Traumpaar. Dabei betont der Ex-Präsident der Vereinigten Staaten immer wieder, wie dankbar er für seine Ehefrau sei. Wie vernarrt er in die ehemalige First Lady ist, offenbaren nun neue Schnappschüsse – auf denen fummelt Barack seiner Michelle nämlich am Allerwertesten rum!

In der vergangenen Woche reiste der Politiker mit seiner Familie in die griechische Hauptstadt. Anlass der Athen-Reise war ein Event der Obama Foundation. Neben den Verpflichtungen blieb wohl auch etwas Zeit für Sightseeing mit Michelle und ihren gemeinsamen Töchtern Malia (24) und Sasha (22). Dabei zeigen Paparazzi-Schnappschüsse, die Bild vorliegen, wie der 61-Jährige seiner Frau auf der historischen Treppe der Akropolis den Po tätschelt!

Aber auch Michelle scheint von ihrem Mann nicht genug zu bekommen. Erst in der letzten Woche widmete die 59-Jährige ihrem Liebsten süße Zeilen zum Vatertag via Instagram: "Danke, dass du so ein liebenswerter, fürsorglicher und aufmerksamer Papa für unsere beiden wunderschönen Mädchen bist. Wir lieben dich so sehr!"

Getty Images Michelle Obama und Barack Obama, September 2022

Instagram / michelleobama Barack und Michelle Obama an Weihnachten, 2022

Instagram / barackobama Barack und Michelle Obama im Oktober 2021

