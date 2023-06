Junge oder Mädchen? Das bekommen Jack Whitehall und Roxy!

Sie verraten es! 2020 war nach einigen Spekulationen bekannt geworden, dass Jack Whitehall (34) und Roxy Horner zusammen sind. Im Mai dieses Jahres hatten der Komiker und das Model dann tolle Neuigkeiten verkündet: Nach drei Jahren Beziehung erwarten die beiden ihr erstes gemeinsames Kind. Lange dürfte es nicht mehr dauern, wenn man den wachsenden Babybauch der Beauty betrachtet. Nun ist auch raus, ob Jack und Roxy ein Junge oder ein Mädchen erwarten!

Roxy war in der TV-Show "Steph's Packed Lunch today" zu Gast und plauderte ein wenig aus dem Nähkästchen – so enthüllte sie auch das Geschlecht ihres noch ungeborenen Kindes. "Wir bekommen ein kleines Mädchen", verriet die werdende Mama überglücklich. Einen Namen hätten sie und Jack für ihre Tochter aber noch nicht. Bis zur Geburt dauert es aber gar nicht mehr so lange: In drei Monaten ist bereits der errechnete Geburtstermin, wie das Model verriet.

Roxy kann es kaum erwarten, ihre Tochter endlich in den Armen zu halten. Ihr Partner hingegen bekommt langsam ganz schön Muffensausen. "Ich habe ganz schön Angst, aber ich freue mich sehr, sehr dolle", hatte der Comedian im Interview mit Heart Radio today verraten.

Instagram / jackwhitehall Jack Whitehall und Roxy Horner, Mai 2023

Instagram / roxyhorner Roxy Horner mit ihrem Freund Jack Whitehall

Instagram / jackwhitehall Jack Whitehall und Roxy Horner

