Lena Schiwiora gibt die Trennung von ihrem Freund bekannt

Bei Lena Schiwiora (26) ist wieder alles aus und vorbei. Schon im vergangenen Sommer kamen die ersten Gerüchte auf, dass die Reality-TV-Bekanntheit nach der Trennung von ihrem Ex Robin Riebling wieder in festen Händen ist. Im Winter bestätigte die Love Island-Bekanntheit ihre neue Beziehung dann endlich mit süßen Pärchenaufnahmen. Doch jetzt gibt Lena überraschend die Trennung von ihrem Freund bekannt.

In ihrer Instagram-Story meldet sich die 26-Jährige mit einem Statement. Die letzten Wochen seien nicht leicht für sie gewesen, doch nun fühle sich Lena dazu in der Lage, ihren Beziehungsstatus mit ihren Fans zu teilen: "Ich bin nicht mehr vergeben." Es sei ein emotionales Auf und Ab gewesen – doch genauere Umstände zur Trennung verrät die Influencerin nicht.

Mittlerweile sei die Trennung aber schon ein bisschen her, worüber Lena sehr froh sei. "Von jetzt an kann es nur noch bergauf gehen", zeigt sich die Prominent getrennt-Kandidatin positiv. Sie blickt mit Zuversicht in die Zukunft: "Jetzt kann ich definitiv sagen: Ich weiß, was ich im Leben will und was ich absolut nicht will!"

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora und ihr Freund im Dezember 2022

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora, ehemalige "Prominent getrennt"-Teilnehmerin

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora, "Love Island"-Kandidatin 2021

