Darum machte Lena Schiwiora ihre neue Liebe jetzt öffentlich

Lena Schiwiora (26) spricht Klartext über ihre Beziehung. Am vergangenen Donnerstag hat die ehemalige Love Island-Kandidatin mithilfe eines süßen Turtelvideos verraten, dass sie wieder in festen Händen ist. Ihre Community hatte zuvor bereits mehrere Monate lang spekuliert, dass es einen neuen Mann an ihrer Seite gibt. So hat die Influencerin im November beispielsweise ein Urlaubs-Pic geteilt, auf dem eine Männerhand auf ihrem Oberschenkel lag. Promiflash verriet Lena nun, wieso sie ihre neue Liebe bisher geheim hielt.

Die 26-Jährige begann zu erzählen, dass es für sie ein großer Schritt gewesen sei, ihre neue Partnerschaft publik zu machen. Als in der Öffentlichkeit stehende Person habe sie diesen Schritt nicht unüberlegt machen wollen. "Ich habe es jetzt öffentlich gemacht, weil ich den Zeitpunkt für richtig empfunden habe", versicherte die Influencerin im Promiflash-Interview. Sie fuhr fort, dass es für sie jedoch sehr überraschend gewesen sei zu sehen, "wie schnell ein neuer Mann an meiner Seite von meiner Community wahrgenommen wird".

Auch in ihrer Instagram-Story richtete die Beauty einige Worte an ihre Fans und begründete ihre Entscheidung, die Beziehung erst jetzt öffentlich zu machen. "Ich möchte da an sich auch kein Geheimnis draus machen, [...] aber ich habe dazugelernt und mir wirklich gesagt: Bei meiner nächsten Beziehung möchte ich einfach das Glück für mich behalten", erzählte sie. Momentan fühle sich das genau richtig für das Paar an.

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora und ihr Freund im Dezember 2022

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora im Mexiko-Urlaub im November 2022

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora, "Love Island"-Kandidatin 2021

