OnlyFans-Profil seiner Tochter: Charlie Sheen beschuldigt Ex

Charlie Sheen (57) scheint einen Schuldigen gefunden zu haben. Vergangenes Jahr hatte die Tochter des Schauspielers bekannt gegeben, dass sie auf der Erotikplattform OnlyFans aktiv ist. Bei ihrem Vater sorgte dies für viel Unverständnis und Empörung. Im Gegensatz zu Sami Sheens Mutter, die ihren Nachwuchs bei seinen Plänen unterstützt. Das passt Charlie überhaupt nicht – nun macht er seiner Ex Denise Richards (52) Vorwürfe.

Wie RadarOnline berichtet, soll der Two and a half Men-Star auf seine einstige Partnerin wütend sein. Charlie selbst habe in der Vergangenheit Dinge gemacht, auf die er heute nicht stolz ist und habe sich mehr von seiner ehemaligen Frau erhofft. "Charlie dachte, Sami hätte aus seinen Fehlern gelernt und ist überzeugt, dass Denise mehr hätte tun müssen, um sie von einer solch schäbigen Karriere abzuhalten", plauderte ein Insider aus.

Denise selbst hatte sich vergangenen Juli einen OnlyFans-Account zugelegt – anders als bei Sami hatte Charlie damit kein Problem. Angesprochen auf die Tätigkeit der Schauspielerin, reagierte er äußerst positiv. "Hol sie dir, Denise", hieß es in seinem Statement gegenüber Us Weekly.

Getty Images Charlie Sheen und Denise Richards, Mai 2003

Instagram / samisheen Sami Sheen, Tochter von Charlie Sheen und Denise Richards

Getty Images Denise Richards und Charlie Sheen bei einem Baseballspiel, Juni 2012

