So ganz anders läuft es bei Kisu mit Töchterchen Nummer zwei

Kisu (31) macht eine interessante Feststellung. Vor rund drei Wochen wurde die Influencerin zum zweiten Mal Mutter. Sie und ihr Partner Kevin Tewe konnten ihren Nachwuchs Leonie auf der Welt begrüßen – 2019 hatte sich das Paar über Töchterchen Milena gefreut. Letztere hat ihre Schwester schon richtig ins Herz geschlossen, wie die YouTuberin stolz erzählte. Jetzt meldet sich Kisu mit einem neuen Update bei ihren Fans.

In ihrer Instagram-Story gab die 31-Jährige Einblicke in ihren Alltag als zweifache Mutter. So kam Kisu zu einer Erkenntnis, die sie ihrer Community nicht vorenthalten wollte. "Es ist interessant zu sehen, wie unterschiedlich Geschwister sein können. Leonie konnte nie genug Milch haben, während Milena nach fünf Minuten Powertrinken fertig und happy für mehrere Stunden war", erzählte Kisu.

In der ersten Nacht nach der Geburt hatten Kisu und Kevin einige Schwierigkeiten mit ihrem Neugeborenen, doch dann habe sich schnell alles eingependelt. "Aber dann ging es und jetzt konnten sie und wir sechs Stunden am Stück schlafen", betonte Kisu in ihrer Instagram-Story.

Anzeige

Instagram / kisu Kisu und ihre Tochter Leonie im Juni 2023

Anzeige

Instagram / kisu Kisu mit ihrer Tochter Milena

Anzeige

Instagram / Kisu Kisu und Kevin Tewe, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de