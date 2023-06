"Wodka": Kim Kardashian verrät Erziehungs-Tipp von Mama Kris

Nicht verzagen, Mama fragen! Die Unternehmerin Kim Kardashian (42) ist Mutter von insgesamt vier Kindern, die sie gemeinsam mit dem Rapper Kanye West (46) bekommen hatte. Das Großziehen einer solchen Kinderschar geht offenbar mit Herausforderungen einher – nachdem sich Kim von den unterschiedlichen Persönlichkeiten ihrer vier Sprösslinge überfordert gefühlt hatte, bat sie schließlich ihre Mama Kris Jenner (67) um Rat. Die sechsfache Mutter empfahl ihrer Tochter daraufhin täglichen Wodka-Konsum!

Im Gespräch mit Vogue Italia packt Kim über die Herausforderungen des Mama-Daseins aus: "Mit vier verschiedenen Persönlichkeiten ist im Haushalt eine Menge los." Daher habe sie sich gewundert, wie es ihrer eigenen Mutter gelungen war, das Ganze mit sechs Kindern zu stemmen. Auf Nachfrage habe Kris gescherzt: "Was glaubst du, warum ich jeden Tag um 5 Uhr meinen Wodka getrunken habe?"

Erst vor Kurzem hatte Kris im Rahmen ihrer Reality-Show The Kardashians Fehler in der Erziehung ihrer sechs Sprösslinge eingeräumt. Nachdem die negativen Charaktereigenschaften der einzelnen Personen benannt worden waren, hatte das Familienoberhaupt verkündet: "Alles ist meine Schuld! Nenne etwas, es ist meine Schuld. Egal, welche Eigenschaft mir in den Sinn kommt, es ist meine Schuld, weil ich sie geboren und großgezogen habe, also verhaftet mich!"

Getty Images Kris Jenner und Kim Kardashian in New York im Jahr 2019

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern North, Chicago, Saint und Psalm

Getty Images Kim Kardashian und Kris Jenner bei den MTV Movie And TV Awards 2018

