Kris Jenner nimmt die Probleme ihrer Kinder auf ihre Kappe!

Kris Jenner (67) sieht sich in der Verantwortung. Die US-Amerikanerin ist gemeinsam mit ihren sechs Kindern dank der eigenen Realityshow Keeping up with the Kardashians weltbekannt geworden. Mittlerweile ist die Kalifornierin auch schon mehrfache Großmutter. Ihre Enkel verwöhnt die TV-Bekanntheit gerne und kann dies als Oma wohl auch ohne schlechtes Gewissen tun. Doch nun gestand Kris, dass bei ihrem eigenen Nachwuchs offenbar einiges schiefging.

In der aktuellen Folge von The Kardashians kamen die Schwestern und ihre Mutter auf ihre spezifischen Charakterzüge zu sprechen. Kourtney (44) sei beispielsweise perfektionistisch und Kendall (27) ein Kontrollfreak. Die 67-Jährige gab daraufhin lachend zu: "Alles, alles ist meine Schuld! Nenne etwas, es ist meine Schuld. Egal, welche Eigenschaft mir in den Sinn kommt, es ist meine Schuld, weil ich sie geboren und großgezogen habe, also verhaftet mich!"

Kris weiß ihre große Familie wohl mit all ihren Ecken und Kanten sehr zu schätzen. "Ich denke, mit jedem Jahr, das vergeht, fange ich mehr an, die besonderen Momente mit meinen Kindern zu genießen", hatte sie sich gegenüber People geäußert und hinzugefügt: "Je älter ich werde – und ich habe einen Hüftgelenkersatz bekommen, was ein großer Aha-Moment für mich war – realisiere ich, wie glücklich man sich schätzen kann, gesund zu sein."

Anzeige

Getty Images Kris Jenner und Kourtney Kardashian, April 2015

Anzeige

Getty Images Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Kris Jenner und Kylie Jenner 2015

Anzeige

Instagram / krisjenner Kris Jenner und ihre Enkelkinder im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de