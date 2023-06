Alex Hindersmann und Lauras Nachwuchs kann jederzeit kommen

Für Alexander Hindersmann (34) und Laura Papendick (34) könnte es jederzeit soweit sein! Im vergangenen August hatten der einstige Die Bachelorette-Gewinner und die Moderatorin verkündet, dass sie ein Paar sind. Anfang des Jahres teilte das Paar schließlich weitere tolle Neuigkeiten: Die beiden erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs! Nun verrät der werdende Papa ganz stolz: Das Baby könnte jederzeit das Licht der Welt erblicken!

Via Instagram gibt Alex seinen Followern am Dienstag ein niedliches Update: Lange kann es nicht mehr dauern, bis das Baby der beiden auf die Welt kommt. "Wir sind bereits in der letzten Woche vorm errechneten Termin. Es kann also jederzeit losgehen", plaudert der 34-Jährige neben einem Selfie der werdenden Eltern aus und fügt hinzu, dass Alex und seine Laura bereits auf gepackten Taschen sitzen und allzeit bereit seien.

Im Rahmen der Schwangerschaft haben Alex und Laura öfter darüber nachgedacht, ob die zwei noch vor der Geburt ihres Wonneproppens vor den Traualtar treten sollten, wie der Influencer in einer Instagram-Fragerunde verriet. "Das jetzt noch 'schnell' zu machen, bevor der Kleine auf die Welt kommt, war für uns kein Grund. Alles zu seiner Zeit", lautete allerdings Alex' Antwort auf die Frage eines neugierigen Followers.

Instagram / alexander_hindersmann Laura Papendick im Mai 2023

Instagram / alexander_hindersmann Laura Papendick mit Alexander Hindersmann, April 2023

Instagram / laurapapendick Laura Papendick mit Alexander Hindersmann

