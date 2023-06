Comeback mit Jill Lange? Lars Maucher ist ein "Kämpfer"

Gibt Lars Maucher (26) die Hoffnung noch nicht auf? Der einstige Bachelorette-Kandidat lernte im vergangenen Jahr bei Ex on the Beach die Reality-TV-Bekanntheit Jill Lange (22) kennen. Danach waren die beiden einige Zeit lang ein Paar – doch vor wenigen Tagen machten sie die Trennung öffentlich, da sie nicht mehr für die Beziehung kämpfen wollten. Und offenbar hegt Lars noch immer einen Funken Hoffnung...

In seiner Instagram-Story widmet sich Lars nun den Fragen seiner Fans. Dabei gibt er unter anderem zu, dass ihn die Trennung noch immer mitnimmt: "Mein Kopf ist auf jeden Fall durcheinander und irgendwo verliere ich die Hoffnung an der Menschheit, zu viel passiert." Doch auf die Frage nach einem möglichen Liebes-Comeback mit Jill hat er eine klare Antwort. "Ich sag mal so, ich bin ein Kämpfer, egal in welcher Situation und ich bin ein Mensch voller Hoffnung! Wenn man liebt, findet man gemeinsam Wege, das ist meine Einstellung", erklärt Lars.

In dem Q&A gibt er außerdem zu, dass es eigentlich der Plan gewesen sei, dass Jill und er gemeinsam nach Essen ziehen – sogar seine Wohnung hatte er schon gekündigt. "Doch von heute auf morgen ist alles anders...", zeigt sich der Influencer ratlos.

Lars Maucher, Influencer

Lars Maucher und Jill Lange, "Ex on the Beach"-Paar

Jill Lange (r.) mit Lars Maucher bei DSDS

