Gescheitert: Lars Maucher und Jill Lange endgültig getrennt!

Jill Lange (22) und Lars Maucher (26) konnten ihre Beziehung offensichtlich nicht mehr retten! Das Paar hatte sich 2022 bei Ex on the Beach kennen und lieben gelernt. Vergangene Woche kamen dann Krisengerüchte auf, da die Ex-DSDS-Kandidatin eine Wohnung suchte. Sie gestand daraufhin, dass es tatsächlich Probleme gebe, an denen die beiden aber arbeiten wollen – dies ist nun aber gescheitert!

In ihrer Instagram-Story berichtete die 22-Jährige ihren Followern: "Lars und ich, wir haben uns endgültig getrennt. Wir werden nicht um unsere Beziehung kämpfen, weil wir das schon etliche Male gemacht haben und es nicht geklappt hat." Zudem betonte Jill, dass die Trennung nichts mit Fremdgehen oder ähnlichem zu tun habe. Die beiden würden sich auch noch lieben, hätten aber zu viele Grenzen überschritten.

Der 26-Jährige hatte sich noch vergangenes Wochenende zuversichtlich gezeigt: "Ich hoffe, wir halten an unserer Beziehung fest und versuchen einen Neustart in NRW, weil hier bei mir im Dorf werden wir nicht mehr glücklich."

