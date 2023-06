Hoher Besuch: Prinzessin Anne eröffnet deutsches Reitturnier

Prinzessin Anne (72) eröffnet den diesjährigen Concours Hippique International Officiel! Obwohl sich die Royal in den vergangenen Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushielt, wird sie immer wichtiger für die britische Königsfamilie: Schon bei der Beerdigung ihrer Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) führte sie den Trauerzug an. Auch für ihren Bruder und das amtierende Staatsoberhaupt König Charles III. (74) ist sie von besonderer Wichtigkeit. Nun erfüllte sie eine weitere royale Pflicht: Anne trat bei einem internationalen Reitturnier in Aachen auf!

Wie unter anderem Bild berichtet, reiste die 72-Jährige für die pompöse Eröffnung des internationalen Pferdesport-Turniers nach Nordrhein-Westfalen – und repräsentierte das diesjährige CHIO-Partnerland Großbritannien mit prunkvollen Kutschen und einem "Musical Ride" der Königlichen Garde. Dabei überzeugte Anne die 40.000 Zuschauer auch mit ihren hervorragenden Deutschkenntnissen: "Mit großer Freude erkläre ich hiermit den CHIO Aachen 2023 für eröffnet!"

Dass Anne für das sportliche Event nach Aachen reiste, begeisterte auch die deutschen Promis. "Das war einfach so verrückt: Die Prinzessin ist einfach hier vorbei gelaufen!", freute sich die diesjährige Let's Dance-Gewinnerin Anna Ermakova (23), während Jens Hilbert (45) findet: "Also mit Prinzessin Anne wird das ganz toll!"

Getty Images Prinzessin Anne im Juni 2023

Getty Images Prinzessin Anne im Juni 2023

Getty Images Prinzessin Anne im Mai 2023

