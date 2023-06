Fans unterstützen Lewis Capaldi nach Tourette-Tics auf Bühne

Seine Fans stehen ihm zur Seite! Seit seinem Durchbruch 2018 ist Lewis Capaldi (26) kaum mehr aus der Musikwelt wegzudenken. Der Sänger überzeugt nicht nur mit seiner kraftvollen Stimme, sondern auch durch seine lustige Art. Während seiner Auftritte sorgt er damit immer wieder für gute Laune. Aber auch seine Gesundheit thematisiert der Schotte dabei regelmäßig – vor allem seine Tourette-Erkrankung. Auf einem Konzert sorgt diese jetzt für einen emotionalen Fan-Moment.

Wie The Sun berichtet, kämpfte der Sänger während seines Glastonbury-Auftritts mit Tourette-Tics. Demnach verlor der Sänger seine Stimme und musste das Konzert für einen Moment unterbrechen. Lewis entschuldigte sich daraufhin beim Publikum und zeigte sich sichtlich verärgert über sich selbst. Doch mit dieser Reaktion seiner Fans rechnete wohl selbst er nicht: In dem schweren Moment ermutigten sie den 26-Jährigen nämlich mit Anfeuerungsrufen und "Oh Lewis Capaldi"-Gesängen. "Ich hatte Angst, aber ihr habt mir wirklich das Gefühl von Geborgenheit gegeben, und dafür danke ich euch", verrät er gerührt.

Dass Lewis bei seinen Fans für unerwartete Momente sorgt, ist keine Seltenheit. Als der Musiker im April das Video zu seinem Song "Wish You The Best" veröffentlichte, sorgte er damit bei seiner Community für ein regelrechtes Tränenmeer. "Oh, ich bringe jetzt auch Kinder zum Weinen", kommentierte er einen TikTok-Clip.

