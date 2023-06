Neue Bilder: Victoria Swarovski und Marks Pärchenauftritt!

Es war ein glamouröser Auftritt! Dass Victoria Swarovski (29) wieder verliebt ist, ist schon längst kein Geheimnis mehr. Nach der Ehe mit Werner Mürz ist sie mit dem österreichischen Unternehmer Mark Mateschitz (31) zusammen. In einem Interview betonte sie bereits, dass sie sehr glücklich sei. Auf Social Media präsentierte sie dieses Glück auch schon. Nun legten Mark und Victoria einen glamourösen Auftritt auf einem Event hin!

Auf Bildern, die Kronen Zeitung vorliegen, sieht man das Paar bei der Auszeichnung von Anita Gerhardter im Palais Ferstl in Wien. Anita ist Marks Mama – er und Victoria unterstützen die Wings-for-Life-Chefin also auf dem besonderen Event! Auf den Schnappschüssen schauen beide ganz gespannt in eine Richtung.

Schon vor einigen Wochen zeigten sich die Turteltauben in Monte-Carlo beim Grand Prix von Monaco. Sie schienen die Veranstaltung zu genießen. Mark lächelte für die Kameras und legte dabei seinen Arm um ihre Taille. Victoria hingegen wirkte eher gelassen und lieferte einen coolen Auftritt ab.

Getty Images Victoria Swarovski im Mai 2023

Batchelor / XPB Images / ActionPress Mark Mateschitz, Unternehmer

Getty Images Victoria Swarovski bei den MTV Europe Music Awards

