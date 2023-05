Victoria Swarovski äußert sich erstmals zu ihrer neuen Liebe

Victoria Swarovski (29) konnte ihr Herz einem neuen Mann öffnen! Erst im vergangenen Januar hatte die Moderatorin bestätigt, dass ihre Ehe zu Werner Mürz nach sechs Jahren gescheitert ist. Doch bereits an Ostern verkündete die Moderatorin, dass sie schon wieder in festen Händen ist: Ihr neuer Partner ist Mark Mateschitz (31) – der reichste Mann Österreichs. Bei einem Fußballspiel sah man die beiden auch erstmals öffentlich turteln. Nun äußert sich Victoria auch endlich zu ihrem Beziehungsstatus...

Im Rahmen der Filmfestspiele besuchte Victoria ein Event in Cannes – allerdings ohne den Red-Bull-Erben. Im RTL-Interview lässt sie sich aber dennoch zu einer kurzen Aussage über ihr Liebesleben und das neue Glück mit ihrem Schatz hinreißen. "Ich bin glücklich! Mehr sage ich dazu nicht", lautet ihr kurzes Statement. Details zu ihrem Glück will sie also noch etwas für sich behalten.

Zu ihrem Ehe-Aus hat sich Victoria noch gar nicht geäußert – das Management hatte die Trennung mit einem knappen Statement bestätigt. Die Let's Dance-Bekanntheit und ihr Ehemann hätten sich im Einvernehmen getrennt und würden sich Privatsphäre wünschen.

Anzeige

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski mit ihrem neuen Freund

Anzeige

Batchelor / XPB Images / ActionPress Mark Mateschitz, Unternehmer

Anzeige

SplashNews.com Werner Mürz und Victoria Swarovski

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de